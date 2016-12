Zagueiro uruguaio destaca personalidade forte do amigo e agora técnico do Tricolor

Lancenet

30 de dezembro, 2016

Um dos são-paulinos mais empolgados com a chegada de Rogério Ceni para ser treinador da equipe é Diego Lugano. O zagueiro de 36 anos vai para os últimos seis meses de contrato com o Tricolor - o vínculo termina em 30 de junho de 2017 - certo de que o clube voltará a ter bons momentos exatamente pelas mãos do Mito.

- Este momento de transição institucional e desportiva abriu as portas para o retorno do Rogério. E ele volta para dar identidade ao São Paulo através de sua imagem, liderança e ambição. Ele tem fome de vencer e conquistar títulos. Tem personalidade e nunca se cansa, e isso são coisas que ele sempre levou durante a carreira - destacou o uruguaio.

Ceni e Lugano foram companheiros no São Paulo entre 2003 e 2006 e conquistaram os títulos do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2005, além do Campeonato Brasileiro de 2006. Dios retornou ao Tricolor no início deste ano, logo após ver o goleiro-artilheiro se aposentar dos gramados, e teve trabalho para ajudar a gerir o elenco em temporada conturbada, marcada por polêmicas e risco de rebaixamento. Com o Mito, Lugano crê em nova vida, mas se põe à disposição para seguir ajudando.

- Ele tem coisas na personalidade dele que não se compram na farmácia e não se recebem de outras pessoas. Isso você tem ou não tem. E ele tem. Acredito que como treinador ele transmitirá isso ao São Paulo, assim como fez quando era jogador. Farei de tudo para ajudar. Darei o meu melhor como pessoa e como atleta para contribuir ao máximo nesta nova fase do Rogério e do São Paulo. Espero colaborar em todos os pontos de vista - avisou.