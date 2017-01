Cantora se irrita com críticas, dá block em fãs e decide trancar perfil em redes sociais

Em 06 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Nem a folga na paradisíaca Angra dos Reis tem ajudado a cantora Ludmilla a esfriar a cabeça. Com 11 shows marcados para este mês, músicas estouradas e o hit “Bom” na trilha sonora da novela das sete “Rock Story”, Ludmilla vive um período de muito trabalho, mas também de muitas críticas.

Detonada pelos seguidores após se recusar a tirar uma foto com um fã, ela chegou a fechar seu perfil pessoal no Facebook. Sua mãe, Silvana, fez o mesmo. Na página profissional, os seguidores têm mandando mensagens reprovando a postura recente da cantora: “Tá se achando”; “Esqueceu de onde você veio?”, e “Já achava antipática, agora então...”. As informações foram divulgadas pelo “Extra”.

