Em 10 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Ludmilla encara uma chuva de críticas, desde que se recusou a atender o pedido de um fã para fazer uma foto em uma praia no rio. Agora, um grupo de garçons de um famoso restaurante da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, onde ela mora, resolveu botar a boca no trombone e entregar uma tática, segundo eles, usada por Ludmilla sempre que alguém pede para fazer um registro quando ela está no estabelecimento.

