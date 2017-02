A cantora confirmou o convite e disse estar muito feliz com a novidade.

Por: Extra

04 de fevereiro, 2017

A cantora Ludmilla vai voltar a desfilar na Marquês de Sapucaí neste carnaval. Ela será destaque do último carro alegórico da Unidos da Tijuca. A funkeira, que desfilou no ano passado pelo Salgueiro, deve interpretar Beyoncé na Avenida. Ludmilla confirmou o convite e disse estar muito feliz com a novidade. Ela só não deu detalhes sobre sua passagem pela Azul e amarelo da Zona Norte do Rio. "Estou muito feliz em participar dessa festa tão alegre e linda que é o carnaval. Amei o convite da Unidos da Tijuca, uma escola maravilhosa que me recebeu de braços abertos. Estou muito ansiosa", disse a artista que, antes da fama, assinava como MC Beyoncé.

No início do mês passado, Ludmilla já esteve no barracão da Unidos da Tijuca para conhecer o projeto da escola de samba. Segundo funcionários, ela foi muito simpática e chegou a dizer que, se a Beyoncé viesse ao Brasil mesmo para desfilar, ela gostaria de desfilar de qualquer jeito, até empurrando carro. A visita foi surpresa e ninguém pôde tirar fotos.

Com enredo em homenagem aos Estados Unidos, a Unidos da Tijuca fez um convite para que Beyoncé desfilasse. Até o momento, ela não deu uma resposta definitiva para a agremiação. Porém, com o anúncio de sua gravidez, as chances diminuíram. A Tijuca será a quarta a desfilar na segunda-feira de carnaval.