Então administrador do Colosso do Tapajós e ex-jogador de futebol morreu por conta de um infarto

Por: Redação ORM News

Em 27 de agosto, 2016 - 15h28 - Futebol

Um infarto no início da manhã deste sábado deixou o esporte santareno em luto. Um dos grandes centroavantes do futebol paraense nas décadas de 70 e 80, primeiro técnico campeão brasileiro da Série D e então administrador do Colosso do Tapajós, Lúcio Santarém, morreu aos 59 anos.

Ex-jogador e técnico de futebol, Lúcio Santarém sempre foi uma figura importantíssima para o crescimento do esporte local. Ele foi um grande centroavante que passou por clubes da cidade e de fora, entre os anos 70 e 80. Defendeu as camisas de Remo, Rio Negro e Bahia e foi até para o futebol português, jogando pelos clubes Vitória de Guimarães e Portimonense.

Como técnico, comandou a Tuna Luso, o São Francisco e o São Raimundo, clube este pelo qual foi Campeão Brasileiro da Série D, em 2009. Nos últimos anos, Lúcio exercia a função de administrador do estádio Colosso do Tapajós, e sempre foi um grande parceiro dos clubes de Santarém, atuando pelo crescimento do futebol local.

Por conta do falecimento de Lúcio, o jogo entre Tapajós e Velosão, que estava marcado para esta tarde no Colosso do Tapajós, foi adiado e será realizado em outra data. A partida é a grande final da Copa Saudosa Vera Paz sub-17.

O Vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, também enviou suas condolências aos familiares de Lúcio Santarém. 'O futebol paraense e santareno estão de luto por essa irreparável perda desse atleta exemplar e que sempre defendeu com dignidade os clubes por onde jogou com muita honra e respeito. Fica a saudade do futebol aguerrido e de raça sua marca registrada em campo como artilheiro que foi em carreira esportiva'.