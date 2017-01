Apresentadora aparece ‘engolindo’ o marido em imagem publicada na madrugada desta quinta-feira, 12, em rede social.

Por: Ego

Em 12 de janeiro, 2017

Luciano Huck postou em seu perfil no Instagram uma foto divertida de viagem ao Havaí com a mulher, Angélica, e com os filhos do casal. A apresentadora aparece “engolindo” o marido em imagem publicada na madrugada desta quinta-feira, 12, na rede social. “Huuum... (risos). Férias. Dando valor. Nada para fazer. Fazendo nada. Recarregando. Não é montagem”, escreveu Huck na legenda da foto – que, segundo ele, foi tirada pelo filho mais velho do casal, Joaquim, na praia de Kalihiwai.