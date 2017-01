Candidato é vaiado enquanto apresenta propostas

Por: GShow

Em 07 de janeiro, 2017 - 14h28 - Novelas

O que seria de Hércules (Danilo Granghéia) sem Luciane (Grazi Massafera), hein? O candidato passa vergonha enquanto faz discurso de campanha para alguns eleitores e é muito vaiado pelo povo. Mas isso só até Lady Lu chegar, é claro! A perua sobe no palco para salvar o marido do vexame e dá um show.

"Gente, o que o ele tá querendo dizer é que vai fazer, mas não vai roubar! Porque ele é casado com uma mulher que trabalha e sabe o valor do dinheiro, e eu não sou de ficar comprando roupa de grife com dinheiro do povo. Até porque eu também sou povão e já ralei muito nessa vida!", contorna a situação. A galera se empolga e aplaude o casal.

As promessas da Lulu não param por aí! A loira diz que vai transformar São Dimas em uma capital da moda e leva o povo à loucura com a cartada final: "E prometo que no dia da posse eu vou tirar uma selfie com cada um que votar na gente". Não perca a cena, prevista para ir ao ar neste sábado, 7/1.