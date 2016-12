Candidato tem crise de ciúmes e a loira o tranca no quarto

Por: GShow

Em 26 de dezembro, 2016 - 17h23 - Novelas

A festa de aniversário de Ana Luiza (Bianca Müller) está parando São Dimas! Camila (Bruna Hamú) teve a ideia de contratar os frentistas do posto de Salete (Claudia Raia) para serem os gogo boys do evento. Durante a comemoração, Luciane (Grazi Massafera) fica toda animada com a presença dos gatos, dança até o chão e incomoda muito Hércules (Danilo Granghéia)!

O candidato leva a loira para o quarto e diz que ela vai passar o resto da noite lá. Luciane finge que aceita a decisão do marido e diz: "Ó, faz de conta que sou prisioneira de uma gangue de gogo boys, que me sequestraram no dia do meu casamento". Hércules entra na onda, mas, antes que ele se dê conta, ela pega a chave do bolso dele e o tranca lá dentro!

Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 26/12.