Tô fazendo amor é balada que cai progressivamente em tom sertanejo com toques de forró

Por: G1 Música

Em 17 de fevereiro, 2017 - 19h55 - Celebridades

Lucas Lucco lançou hoje, 17 de fevereiro de 2017, single nas plataformas digitais com a primeira das cinco inéditas músicas autorais que compõem o projeto #Ensaios. A primeira música se chama Tô fazendo amor e, como as demais composições do projeto, foi gravada na sala da casa do artista, em clima supostamente íntimo. Pelo cronograma de #Ensaios, todas as músicas serão lançadas até 17 de março, abrangendo o período de um mês.

Tô fazendo amor é balada que cai progressivamente em tom sertanejo com toques de forró. O último lançamento fonográfico do cantor e compositor mineiro tinha sido o single De buenas (Lucas Lucco, Rodolfo Alessi e Jota Lennon), lançado em outubro de 2016 com clipe cinematográfico da divertida composição que parodiava o estilo da música mexicana.