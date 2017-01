Inusitado: Ideia do quadro do progrma de domingo é reunir duplas com estilos diferentes

Em 20 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Com o calor do verão, a praia é um dos lugares onde as pessoas mais gostam de ficar. Seja de dia, para se refrescar no mar, ou à noite para curtir uma música ao vivo com os amigos, cantar e dançar na areia. A partir de domingo, dia 22, o “Fantástico” recria essa atmosfera de luau no estúdio do Show da Vida no quadro “Noites de Luar”. E, assim como na vida real, onde diferentes ritmos e estilos se reúnem nesses encontros, o programa convida quatro duplas inusitadas de cantores. “Reunimos artistas bacanas para cantar juntos músicas que não fazem parte do repertório de nenhum dos dois”, antecipa o diretor artístico do programa Jorge Espírito Santo.

Neste domingo, dia 22, Tadeu Schmidt e Poliana Abritta recebem Lucas Lucco e Gaby Amarantos para o dueto de estreia. Eles cantam “Palpite”, de Vanessa Rangel.