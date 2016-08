O garoto faz uma de suas artes no muro da escola

Por: Gshow

Em 31 de agosto, 2016 - 17h12 - Novelas

Lucas (Bruno Guedes) é O CARA quando o assunto é grafite. Ele resolveu fazer mais uma de suas artes no muro da escola e o resultado é surpreendente. A galera chega e Martinha (Malu Pizzatto) acha incrível o desenho do boy: "Você que fez, Lucas? Alucinante!". Mas Juliana (Giulia Gayoso) não vê nenhuma graça. "Não sei pra quê esse auê todo. Não vejo nada demais nesses rabiscos", fala

É aí que Martinha repara que no canto do grafite tem uma menina i-dên-ti-ca à Ju e pede para que o amigo faça um retrato dela também. Lucas fica sem entender e responde: "Eu não faço retrato, Martinha. (...) Vocês piraram! Nada a ver. Só o cabelo é igual. Tô com muita tinha vermelha, tenho que gastar". Parece que a galera não acreditou muito nessa história...

Será que ele está com a Juliana na cabeça, Brasiiiiiil? ♥ Não perca essa treta, que vai rolar nesta quarta-feira (31).