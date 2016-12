Público pode interagir com alguns instrumentos da mostra

O músico Lucas Estrela está expondo sua mostra sonora “Farol”, na Casa das Artes. Nela, o público vai poder conferir diversas instalações, vídeos, fotografias e instrumentos experimentais criados pelo artista. A exposição foi contemplada com prêmio Seiva de pesquisa e experimentação da Fundação Cultural do Pará.

As obras musicais foram fabricadas a partir da necessidade do artista de compor as trilhas sonoras dos filmes que produzia. A partir de várias experimentações, foram criados os instrumentos que são compostos de componentes “low-tech”, com materiais inusitados, por exemplo, uma caixa de charutos ligada com circuitos eletrônicos.

“Sempre gostei de experimentar outras linguagens com a música, um exemplo foi a exposição Arboreal em 2015 onde tocava a trilha ao vivo do meu filme de paisagens sonoras. Depois desse primeiro passo no Arboreal, quis explorar mais a linguagem da eletrônica por esse caminho da arte sonora, aí nasceram os instrumentos eletrônicos experimentais”, explica Lucas Estrela.

Além disto, os visitantes podem interagir com algumas obras como o “Concerto para Bandolim e Percussão” e “Moldura II”. Ao todo, são oito peças que misturam as linguagens da fotografia, música e vídeo.

A exposição está em cartaz na Galeria Ruy Meira (Casa das Artes), até o dia 17 de janeiro de 2017. A visitação é de segunda a sexta, das 09h às 18h. A entrada é gratuita.

