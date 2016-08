Órgão censurou a atriz por ela estar levando os filhos no carro sem o uso de cinco de segurança ou cadeirinha

Por: EGO

Em 30 de agosto, 2016 - 13h33 - Celebridades

Luana Piovani levou um puxão de orelha do Detran SP. Em um post dela no Facebook, a atriz aparece acompanhada dos filhos Dom, Liz e Bem, dentro de um carro em movimento. Bem estava sem cinto e os menores no colo dela e de uma babá.

No post do órgão que controla o trânsito em São Paulo, o Detran escreveu: "A Luana Piovani postou o vídeo abaixo comemorando o aniversário no carro com seus filhos. E olha só o resultado: um monte de gente começou a puxar a orelha dela. E por que? Simples e importantíssimo: as crianças não podem nunca ser transportadas no colo (exceto em táxis, ok?). Pra isso existem as cadeirinhas. Pros maiorzinhos (acima de 7 anos e meio), como ela, cinto de segurança, sempre, em qualquer um dos bancos do veículo. Copiou, Luana Piovani? Segurança é indispensável".

No próprio post de Luana, os internautas censuraram a forma como as crianças foram transportadas. "Bebês no colo? Num veículo em movimento? ", escreveu um. "E eu aqui preocupada do perigo de estarem sem cadeirinhas! ", postou outro.

Outros elogiaram a atriz, mas deixaram seu recado: "Lindos. Usem sinto e cadeirinhas. Adoro vcs"; "Cadeirinhas!!!!!!! E feliz aniversário!"; "Lindos filhos? E a cadeirinha para os miúdos?".

Mas também houve quem defendesse Luana, apontando que, como ela aparentemente está em uma van, não seriam necessários os equipamentos de segurança. "Jesus, que gente chata...eles estão em uma van.....claro que não tem cadeirinha.....apontem menos os dedos, pessoal..... pra cada dedo apontado para o outro, existem três apontando pra você ", escreveu uma internauta. "Pelo que vejo ela está em uma Van, sendo dispensado o uso da cadeirinha, pelo que eu sei", postou outra.

No post da página do órgão, o Detran esclareceu que apesar do 'puxão de orelha', não vai ser aplicada nenhum tipo de penalidade a atriz. "Importante destacar que, neste caso, cabe o mesmo que já explicamos recentemente em casos semelhantes: não é possível aplicar multas com base em imagens de redes sociais, câmeras de TV, etc. É necessário que haja o flagrante de um agente de trânsito ou equipamento devidamente homologado e aferido especificamente para fiscalização (radares) no ato da infração. Mais uma vez, nos manifestamos para mais um exemplo que ninguém deve repetir!".

O Detran SP esclareceu ao EGO que todos os filhos de Luana Piovani deveriam estar sentados a uma cadeirinha especial enquanto ela e as babás também tinham que estar presas a um cinto de segurança. "No caso de transporte coletivo, como ônibus ou van, não é necessário o uso de cadeirinha."