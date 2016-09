A tentativa de reatar, de acordo com a fonte, partiu do surfista

Por: Extra

Em 05 de setembro, 2016

Durou apenas um mês a separação de Luana Piovani e Pedro Scooby. A crise que assombrava o casamento de cinco anos do casal resolveu dar uma trégua, e eles voltaram, finalmente, às boas. O que pesou foram as torcidas dos amigos e parentes, e também os três filhos do casal.

No sábado, o surfista esteve na festa de 1 ano dos gêmeos, Bem e Liz, em São Paulo, e, finalmente conseguiu se entender com a mulher, segundo contou ao EXTRA, um amigo próximo aos dois. A tentativa de reatar, de acordo com a fonte, partiu do surfista.

Na primeira noite que Pedro passou na casa de Luana, em São Paulo, a atriz estava irredutível. Ele, então, dormiu no chão do quarto do filho Dom, de 4 anos. Já no sábado para o domingo, o surfista passou a noite com a mulher, após os dois se entenderem. Logo depois, Luaninha voltou a seguir o marido no Instagram. Ou seja, pelo menos por enquanto, tudo está na mais perfeita paz.