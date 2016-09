Flamengo comemora o bom momento e projeta títulos no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana

Por: Rio de Janeiro Gazetapress

Em 03 de setembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O Flamengo vem tendo um segundo semestre para comemorar. Na segunda posição do Campeonato Brasileiro, apenas três pontos atrás do líder Palmeiras, e já garantido nas oitavas de final da Copa Sul-Americana após eliminar o Figueirense em um duelo dramático. Na visão dos flamenguistas, o sucesso tem sido gerado por conta da qualidade do elenco. Diego entrou no meio-de-campo e deu outra movimentação, porém, deixou no banco peças como Federico Mancuello, argentino que vem correspondendo quando entra no decorrer dos confrontos. No ataque, Leandro Damião estava sendo visto como um reserva de luxo do peruano Paolo Guerrero, mas agora, claramente, disputa posição.

