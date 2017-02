Padeiro fica curioso sobre erros do passado que deixam sua ex-mulher tão abalada

Por: GShow

Em 15 de fevereiro, 2017 - 13h10 - Novelas

Loretta (Claudia Ohana) já pode começar a fazer as contas para ver se ainda dá tempo de ser um dos babies na barriga de Beyoncé na próxima encarnação, porque nessa vida ela já cometeu tantos erros que está difícil ser ela. 👎 Mesmo com boas intenções para ajudar Lenita (Letícia Spiller) e se desculpar com todos, a culpa é tão grande que a perua não consegue carregar sozinha e acaba explodindo com Vittorio (Marcello Novaes).

"Tá contente? Era o que você queria, não é? Me ver assim, acabada! (...) Você, a sua mãe, em cima de mim pra ajudar a encontrar a filha da Lenita! Mergulhar naquele passado que eu queria que nunca tivesse acontecido...", entrega a enfermeira. Vittorio não entende e quer saber exatamente ao que a ex-mulher está se referindo.

Será que Loretta falou demais? Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quarta-feira, 15.