Enfermeira faz chantagem para continuar na casa dos De Angeli

Por: GShow

Em 09 de janeiro, 2017 - 14h04 - Novelas

Agora é oficial! Loretta (Claudia Ohana) e Vittorio (Marcello Novaes) estão divorciados. E o padeiro está livre, leve e solto para subir ao altar com Lenita (Letícia Spiller). É muita alegria!

Os dois assinam os papeis no cartório, na presença de seu advogado, mas, para tensão do pai de Milena (Giovanna Lancellotti), a enfermeira vai logo avisando que não pretende sair da casa dos De Angeli, afinal, ela ainda carrega muitos assuntos de família. Dá para sentir o cheiro de chantagem no ar?

Qual será o segredo que Loretta carrega? Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda-feira, 9/1.