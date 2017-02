Carol confirma que César é o assassino de João Amaro

Por: GShow

Em 17 de fevereiro, 2017 - 22h27 - Novelas

Carol revela tudo o que sabe sobre César a Louzada. Julia, Vanda, Chica e Quirino vão com Wagner até o mar. Sinhá liga para César e conta que Alice fugiu da prisão. Elisa e Padre Julião evitam um ao outro. Ana se surpreende com os crimes cometidos por Carol e repreende a filha. Júlia e Wagner se beijam. Dora e Paula conversam com Elisa sobre seu amor por Julião. Loretta ajuda Lenita a entrar em contato com Marina. Carol confirma que César é o assassino de João Amaro.