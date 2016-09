Dezesseis filmes nacionais tentam uma vaga para concorrer ao Oscar 2017 de melhor filme estrangeiro

Dezesseis longas nacionais vão tentar uma vaga ao Oscar de melhor filme estrangeiro, no ano que vem. A lista das produções inscritas foi divulgada pela Secretaria do Audiovisual e conta com “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho, e “Chatô - O rei do Brasil”, de Guilherme Fontes. Uma comissão de pessoas ligadas ao audiovisual está encarregada de escolher o representante brasileiro na premiação americana. O anúncio será feito no dia 12.

