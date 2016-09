Personagem larga carreira promissora para ser professora em um bairro perigoso da Argentina

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 20 de setembro, 2016 - 19h58 - Entretenimento

A partir desta quarta-feira (21), o filme “Paulina” (2015) entra em cartaz no Cine Líbero Luxardo. O Projeto Plateia engloba a primeira exibição do filme, com entrada franca para estudantes, às 20h30.

“Paulina” conta a história da personagem que dá nome ao filme. Ela larga carreira promissora para ser professora em um bairro perigoso da Argentina. Mesmo após ser abusada por membros de uma gangue local e perder o apoio do pai, poderoso juiz, e do namorado, ela continua firme em sua missão de levar conhecimento para as pessoas da região.

O filme, de direção de Santiago Miltre, é uma co-produção Argentina-Brasil-França que faz uma releitura do longa-metragem argentino “La patota”, de 1960, dirigida por Daniel Tinayre. O filme chama a atenção por instigar o debate sobre o estupro e ética da Justiça.

O longa de gênero dramático já foi premiado em Lima (Peru), Chicago (Estados Unidos), Biarritz (França), Turim (Itália) e San Sebastián (Espanha), além de ganhar o troféu principal da Semana da Crítica no Festival de Cannes de 2015.

Serviço – Cine Líbero Luxardo exibe “Paulina”, de 21 a 25 de setembro, às 20h30, e entre 28 de setembro e 2 de outubro, às 18 horas. Os ingressos custam R$10 e a meia-entrada custa R$5.