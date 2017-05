Data maior para o comércio, depois do natal, clientes podem se animar com crédito e mais prazo de pagamento

Em 03 de maio, 2017 - 06h00 - Gerais

Às vésperas do Dia das Mães, lojistas de confecções, calçados, eletrodomésticos e eletroeletrônicos vivem grande expectativa. Afinal, esses são os produtos historicamente campeões de vendas nesta época no centro comercial de Belém. E tendem a ter boa saída neste 2017. Os presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém (CDL), Álvaro Cordoval, e do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas), Joy Colares, estão otimistas com a data, considerada a maior do comércio depois do Natal. Eles, entretanto, divergem quanto às projeções de crescimento do volume de vendas. Álvaro Cordoval aposta num crescimento entre 3% e 5% se comparado com o mesmo período do ano passado; Joy Colares é cauteloso, estima entre 1% e 2%, também, com relação à data em 2016.

