Muitos estabelecimentos estão fechando as portas no comércio e cedendo lugar a estacionamentos

Em 22 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Lojas estão fechando na rua 15 de Novembro, no Comércio, em Belém, e, no lugar desses estabelecimentos, estão funcionando agora estacionamentos para veículos. Mas os donos desses espaços também reclamam das dificuldades que enfrentam diariamente para manter seus negócios. Um dos obstáculos, segundo eles, é a falta de investimentos, por parte do poder público, no centro comercial. O outro é preço cobrado pelos estacionamentos. É que muitos consumidores, às vezes, precisam resolver algo que leva, no máximo, 15 minutos. No entanto, caso deixem seus carros naqueles espaços, precisariam pagar o valor inteiro de uma hora - R$ 10,00.

Há três semanas, Jorge Luís Vasconcelos abriu um estacionamento na rua 15 de Novembro, na esquina com a travessa Ocidental do Mercado. “Mas já estou pensando em fechar e mudar de ramo”, afirmou.

