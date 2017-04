Sheilla Costa mora em Santa Catarina e não dispensa uma praia. Ela trabalha como modelo porque ama fotografar.

Em 29 de abril, 2017 - 06h00 - Gata do Dia

A catarinense Sheilla Costa além de linda, gosta de fazer amor em lugares inusitados, como nas pedras de uma praia maravilhosa e ou no alto de um morro onde dá para ver a cidade toda. A loirinha tem um corpo perfeito, um bumbum maravilhosos e seios no tamanho ideal, nem grandes nem pequenos. Sheilla é taurina, tem 1,60 m, 93 cm de quadril e 63 cm de cintura. Os pés são dois mimos. Ela calça 36. “Faz um ano e meio que comecei a ser modelo. Trabalhei alguns meses na ‘Trimania’ (programa de televisão no SBT), fiz outros ensaios sensuais para sites como o ClicRBS e Garota POP, catálogos e propagandas para lojas e revistas. Fui eleita Rainha do Comércio, quando eu ainda trabalhava em loja, em 2006. Quem sabe o ano que vem Garota Verão?”, conta a loirinha. Com sua beleza, quem pode duvidar. As partes de sue corpo que ela mais gosta são o peito e o bumbum.

