Por: Extra

Em 08 de janeiro, 2017 - 16h45 - Futebol

O atacante Loco Abreu e o volante Damián Eroza se apresentarão ao Bangu na noite desta segunda-feira, 9. Os jogadores terão seus primeiros contatos com o grupo alvirrubro e com a comissão técnica que estão alojados no Espaço Lonier, em Vargem Pequena, na Zona Oeste, para a pré-temporada. Abreu estava no período de férias, que fora concedido ao fim da última temporada. Ele foi apresentado pelo Bangu no dia 27 de dezembro, em evento realizado em Moça Bonita. Eroza ainda será apresentado pelo clube.

Loco Abreu e Damián Eroza iniciarão a preparação para o Campeonato Carioca a partir da manhã da terça-feira, 10, e concederão coletiva de imprensa ao fim da primeira atividade, às 11h.

Com a chegada dos uruguaios, o Bangu completa o time de estrangeiros que reforça a equipe. O atacante colombiano Luis Peralta foi apresentado no último sábado e já está se integrando ao elenco.

Seguindo a preparação, os comandados de Eduardo Allax têm um amistoso contra o Tupi-MG, agendado para o dia 21 de janeiro, às 16h, em Juiz de Fora, mas com local ainda indefinido. A expectativa é de que os reforços atuem nesta partida.