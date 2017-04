PARCERIA: Integrantes do Emaús, moradores e PMB atrabalharam juntos no projeto

Em 25 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

Integrantes do Movimento Emaús, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém e moaradores do Bengui, transformaram, no Benguí, um dos locais que até meses atrás era considerado um dos 600 pontos críticos de despejo de lixo em um jardim que orgulha e atrai moradores da área. O movimento denominado “Transformando o Lixão em Jardim” teve o apoio da Prefeitura para retirar o lixo do local e na doação de mudas para serem plantadas, contando com o empenho de diversas pessoas ligadas a Emaús, tanto na organização, como na convocação de moradores que se dispuseram a auxiliar nos trabalhos de grafitagem e plantio das mudas.

Se passar pelo local um dia era uma experiência desagradável, a moradora do bairro há 22 anos Osete Pinheiro conta que hoje a realidade é outra. “Agora temos espaço para passar, caminhar por aqui. Antigamente era só o lixo que ocupava a calçada.