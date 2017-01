Veículo estava em distrito de Saquarema, RJ, nesta quinta (19).

Por: G1

Em 19 de janeiro, 2017 - 09h51 - Brasil

A cantora Loalwa Braz Vieira foi encontrada morta dentro de um carro incendiado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, na manhã desta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pelo comando da Polícia Militar e pela assessoria de imprensa da Polícia Civil por telefone. O carro foi encontrado na Estrada da Barreira, no distrito de Bacaxá e a 124ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, Leonardo Couri, a equipe foi acionada por volta de 3h40 da madrugada desta quinta-feira para combater um incêndio em uma residência. A casa seria da cantora, mas a informação não foi confirmada pela polícia. O fogo consumiu o sótão. Segundo o comandante, enquanto a equipe trabalhava no imóvel, um novo chamado foi feito.

"Era para conter as chamas que consumiam um carro. Dentro do automóvel a equipe identificou que havia um corpo carbonizado e a perícia foi acionada. Foi tudo muito rápido", afirmou Leonardo Couri. O corpo ainda não chegou no Instituto Médico Legal de Araruama.

Segundo informações preliminares do comando da PM, dois homens foram vistos na casa da cantora, que fica próximo ao local onde o carro foi localizado. Ainda não há informações sobre a ligação entre a possível invasão e o crime.

Loalwa Braz ficou conhecida como a voz da lambada, ritmo que se consagrou nos anos 80. Vocalista do grupo Kaoma, Loalwa alcançou o topo das paradas musicais com "Chorando se foi", que foi levada a 116 países ao longo de duas décadas.