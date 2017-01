Artista plástica expõe restos de campanhas políticas e ganha prêmio

Por: VICENTE CECIM / Da Redação

Em 02 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Em um ano eleitoral que registrou o maior índice de abstenção da história brasileira, marcado pela Operação Lava a Jato investigando a corrupção na política, envolvendo presidentes, senadores, deputados, governadores e prefeitos, e com o envolvimento de grandes empresas no esquema de propinas, Ana Lira escolheu justamente a Política para ser o tema da sua Arte. E sua exposição “Não-Dito”, criada com restos de propaganda eleitoral, recebeu o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2015. É esse feito de Ana Lira, artista plástica pernambucana, que os paraenses vão ver, em Belém, de 11 de janeiro até 24 de fevereiro do Ano Novo, em uma iniciativa conjunta do Ministério da Cultura, Funarte e Museu de Arte Brasil - Estados Unidos (Mabeu-Ccbeu). Segundo a Fundação Nacional de Artes, seu prêmio visa “estimular a multiplicidade e a diversidade de linguagens e tendências da arte contemporânea brasileira nas artes visuais”. A fundação contemplou, além do projeto de Ana Lira, mais 16 projetos, com valores de R$ 91 e R$ 98mil. As exposições serão realizadas nas galerias e espaços da Funarte em Brasília, São Paulo e Belo Horizonte e espaços parceiros, em Belém e Recife. “Não-Dito” - que evoca a expressão popular “fica o dito pelo não-dito”, em referência direta às promessas de campanhas não cumpridas pelos eleitos - tem curadoria de Pablo Lafuente e produção da Proa Cultural, e “aborda crise de representação política no país”.