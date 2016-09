DEPUTADOS: Joaquim Passarinho e Evandro Roman contam a sua versão de um fato histórico

Em 15 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Lançado ontem à noite, no Salão Nobre da Associação Comercial do Pará (ACP), o livro “O Impeachment de Norte a Sul”, de autoria dos deputados federais, Joaquim Passarinho (PSD/Pará) e Evandro Roman (PSD/Paraná). No livro, os dois parlamentares narram passagens do processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) a partir do fato de que são testemunhas dos fatos que culminaram no impedimento de Dilma do cargo, no dia 31 de agosto.

“O nosso objetivo com o livro é trazer para os nossos amigos, principalmente, a história real de quem viveu esse momento.