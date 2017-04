INÉDITO - Obra traz todos os movimentos estéticos e comportamentais vivenciados no Brasil

O jornalista Luís André do Prado e o professor de moda João Braga, ambos escritores, assumiram a trabalhosa missão de contar a história da moda no Brasil em uma pesquisa inédita, considerada a mais completa já realizada no país sobre o assunto. Eles lançaram pela Disal Editora, o livro “História da Moda no Brasil - das influências às autorreferências”, que traz mais de um século de evolução de costumes e tendências, detalhando todos os movimentos estéticos e comportamentais.