Inglaterra - “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” é um peça de teatro de muito sucesso

Em 27 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A divisão norte-americana da Amazon anunciou que a edição de “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada” foi o livro mais vendido em seu site em 2016. O segundo e terceiro lugares ficaram respectivamente com “When Breath Becomes Air”, do médico Paul Kalanithi (publicado no Brasil pela Sextante com o título “O Último Sopro de Vida”) e o thriller “The Whistler”, de John Grisham (ainda inédito no país, o autor é publicado pela Rocco).