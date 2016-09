A escritora Amarilis Tupiassú foi uma das atrações do evento realizado em Santarém

Em 13 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O 9º Salão do Livro da Região do Baixo Amazonas, encerrado no domingo, em Santarém, produziu não apenas números que impressionam, como estabeleceu laços que dizem respeito à cultura local, criando uma interação com autores de Santarém. Em dez dias, o Salão recebeu setenta mil visitantes, que compraram sessenta mil livros e fizeram girar na economia desse segmento um milhão de reais. Fazendo as contas, os santarenos gastaram, por dia, cem mil reais com livros. É a prova do interesse das pessoas por esse tipo de atividade.

Para a professora e escritora Amarílis Tupiassu, homenageada na Feira Pan e no Salão do Livro, o evento em Santarém representou uma demonstração do quanto as pessoas se interessam pela leitura.