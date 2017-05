OAB Pará lança certame direcionado para poesia e APL divulga vencedores

Por: Da Redação

Em 02 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-Pará) lançou, em parceria com a Academia Paraense de Letras (APL), um concurso contemplando somente o gênero poesia, mas que poderá se expandir nos próximos anos. Seu objetivo é “estimular e divulgar o potencial poético da classe jurídica do Pará”, dando liberdade aos autores para conceber seus poemas “nas vertentes Lírica, Regional e Filosófica, e nas categorias feminino e masculino”.

O prêmio para o 1º lugar de cada categoria será de R$ 1.000,00 e certificado; o 2º e o 3º colocados receberão troféu e certificado, e o 4º colocado receberá menção honrosa.