Estudantes devem acompanhar reclassificação junto à instituição de interesse

Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 09h50 - Educação

As universidades públicas que utilizam o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para seleção dos novos estudantes disponibilizam a lista de espera dos convocados para a segunda chamada nesta quinta-feira (16). Esses candidatos não foram selecionados em nenhuma das opções da chamada regular ou foram selecionados na segunda opção. A participação na lista se restringe a primeira opção escolhida pelo estudante.

As próprias instituições ficam responsáveis por convocar os candidatos. O vestibulando deve acompanhar a lista de espera de interessa junto à universidade. E para aqueles que mesmo assim não conseguirem a vaga desejada, ainda dá para usar a nota do Enem para buscar uma vaga nas universidades públicas no segundo semestre.

Para o primeiro semestre de 2017, o Ministério da Educação (MEC), disponibilizou 238.397 vagas em 131 instituições públicas de ensino superior.