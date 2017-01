Fios ao vento, com brilho e saudáveis podem ser resultado de alisamento químico, sim senhora.

Em 08 de janeiro, 2017

Márcia Mendes

Da Redação

Alisar o cabelo atualmente pode até ser um processo considerado mais simples e acessível, no entanto, a quantidade de técnicas existentes no mercado deixa as mulheres com muitas dúvidas. São centenas de métodos de alisamentos que prometem fios lisos sem agredir a saúde dos cabelos. O cabeleireiro Denny Barros, do Salão Júnior Fiel RG, explica que as indústrias de cosméticos modificam as nomenclaturas dos procedimentos a fim de movimentar o mercado, mas as mulheres precisam saber que existem produtos com capacidade de modificar a estrutura da fibra capilar (procedimento definitivo), outros criam uma blindagem na fibra (progressiva) e também outros que selam os fios (selagem).