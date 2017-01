Movimento nas lojas após as festas de fim de ano está fraco

Por: O Liberal

Em 03 de janeiro, 2017 - 07h27 - Belém

A tradicional liquidação de janeiro do estoque que sobrou do Natal já começou em algumas lojas de Belém. Em um grande shopping da capital, localizado na travessa Padre Eutíquio, no bairro de Batista Campos, algumas lojas já divulgam as promoções que podem chegar até 70% de desconto, mas os descontos parecem não ser suficientes para atrair e convencer os consumidores a comprar qualquer coisa. Apesar do primeiro dia de janeiro bastante calmo, os lojistas têm uma expectativa de aumento das vendas. Os clientes preferem não fazer gastos extras para não comprometer prioridades como educação e alimentação.

Em uma loja franqueada de uma marca de bolsas e calçados femininos grandes letreiros tinham escrito a palavra liquidação com 50%, o que parecia não atrair muitos consumidores. “O movimento ainda não está o desejado, mas está acima da média normal. Em todo o Brasil, o início de ano é marcado sempre pela liquidação da franquia. Nesta loja não podemos fazer comparativo porque abrimos no meio do ano passado. Vamos estender a liquidação um pouco mais para renovar os estoques”, contou a vendedora Nelma Ribeiro, de 30 anos.

A estudante de nutrição Janaina Ferreira, 27 anos, foi dar uma olhada nos produtos em promoção, mas não levou nada. A missão dela com a família no início deste ano é economizar. O comportamento de Janaina deve ser parecida com outros consumidores que pretendem guardar o dinheiro para os gastos em educação e alimentação. “Os preços dos acessórios ainda estão muito caros. Não dá para gastar em coisas digamos supérfluas. A gente vai priorizar a educação com a compra de material escolar e pagamento de matrícula da minha filha, o curso de língua estrangeira do meu marido e a alimentação da família”, confessou.

Uma das poucas lojas em promoção que tinham movimentação na tarde de ontem era de uma loja franqueada de vestuário e acessórios infantis, localizada no terceiro piso do shopping. A proprietária Ana Emília Dantas ficou satisfeita com o comparecimento tanto de clientes tradicionais, quanto novos. A loja está oferecendo até 50% de desconto em quase todas as peças. “É porque a nossa loja é de uma marca de vestuário muito desejada. As pessoas que são clientes vêm e o público também vê que está em promoção. Começamos hoje às 10 horas. Tive que almoçar rápido para retornar, porque a procura está boa”, disse. A lojista pretende liberar o estoque para a nova coleção que chegará no próximo mês. A promoção irá durar até o final de janeiro, um tempo muito maior do que a liquidação do shopping, que irá até este domingo, dia 8.

Uma das clientes tradicionais era Jaqueline Rodrigues, 31 anos, que espera o segundo filho. Ela aproveitava a promoção para comprar mais algumas peças de roupa para a filha que vai nascer. “Acho que já gastei mais de R$ 400 no mês passado. Comecei a fazer compras desde quando soube que estava grávida. Gastei com muitas coisas. Eu quero este desconto de 50%”, falou.

As promoções deverão se disseminar pelas lojas do comércio e dos shoppings durante este mês como resultado das vendas fracas do Natal e de todo o ano passado que teve queda no varejo de 15%. Para o presidente do Sindicato do Comercio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), Joy Colares, o maior beneficiado disso tudo será o consumidor que poderá economizar nas compras neste período tradicional das promoções. “Isso faz com que a necessidade dessas liquidações seja intensificada agora em janeiro para que os lojistas possam diminuir os seus estoques em função dos compromissos com os fornecedores. Quem ganha com isso é exatamente o consumidor que tem a oportunidade de satisfazer uma necessidade com valor mais barato do que faria se tivesse comprado em dezembro”, apontou.

Com o reflexo dos tempos difíceis na economia ainda surtindo efeito no varejo, o Sindilojas não faz nenhuma estimativa para o mercado belenense. “É uma grandessíssima incógnita. Este ano está difícil de fazer este planejamento pela situação econômica que não tem luz no final do túnel, por enquanto. Não tem muita perspectiva de mudança da economia para a gente. Nos nossos planejamentos ainda deve haver uma redução dos postos de trabalho e a situação deve piorar até julho deste ano”, adianta.