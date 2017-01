Índia - Longa com Nicole Kidman e Dev Patel tem 4 indicações ao Globo de Ouro

Em 05 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Com estreia marcada para o dia 16 de fevereiro no Brasil, “Lion – Uma Jornada para Casa” (Lion, Austrália/EUA/Inglaterra, 2016), dirigido por Garth Davis (da série Top of The Lake) e protagonizado por Dev Patel (Quem Quer Ser Um Milionário?) e Nicole Kidman (As Horas), ganha trailer legendado. Baseado na história real do indiano Saroo Brierley, autor do romance autobiográfico “A Long Way Home”, o longa está entre os favoritos ao Globo de Ouro, nas categorias de Melhor Drama, Melhor Trilha Sonora, Melhor Ator Coadjuvante (Dev Patel) e Melhor Atriz Coadjuvante (Nicole Kidman).