FGTS: Teto de 1,5 milhão valerá para as operações contratadas até dezembro

Por: Brasília: Agência Estado

Em 17 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Poder

Trabalhadores brasileiros poderão usar até dezembro recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a compra de imóveis de maior valor. Em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou ontem, o aumento do preço de avaliação de residências novas que podem ser compradas com o dinheiro do fundo para R$ 1,5 milhão.

O novo limite será temporário e valerá para operações contratadas entre 20 de fevereiro e 31 de dezembro deste ano. Segundo fontes da área econômica, a intenção do governo é, até o fim do ano, fazer uma nova avaliação do mercado para decidir se há condições de estender o teto para 2018.