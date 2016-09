Anistia - Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da articulação

Em 21 de setembro, 2016 - Poder

O primeiro-secretário da Câmara, deputado Beto Mansur (PRB-SP), declarou ontem que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e praticamente todos os líderes partidários, tirando PSOL e Rede, concordaram com a votação, anteontem, do projeto de criminalização do caixa 2, parado na Casa há oito anos. A proposta iria beneficiar investigados na Operação Lava Jato porque havia sido incluída uma emenda eximindo de pena os que praticarem a contabilidade paralela até a data da aprovação da nova lei. O texto tramita desde 2007 na Câmara e trata de regras eleitorais.