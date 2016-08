Cruz-Maltino emenda o quarto jogo sem vencer, o terceiro deles na Segunda Divisão do Brasileiro, e fica sem vencer mais uma na competição

Por: Lance!Net

Em 27 de agosto, 2016 - 19h06 - Série B

O que está acontecendo com o líder da Série B? Depois do empate em casa com o lanterna Sampaio Corrêa, na rodada anterior, o Vasco voltou a tropeçar, na tarde deste sábado, ao empatar com o também desesperado Tupi, 18º colocado, em Juiz de Fora (MG), por 2 a 2.



É o quarto jogo seguido sem vitória, somando Copa do Brasil e Segundona do Brasileiro. E aquela gordura que o separava dos principais perseguidores já não é tão volumosa. Com 41 pontos, o Cruz-Maltino está quatro à frente do Atlético-GO e cinco acima do Ceará. Os dois, inclusive, irão se enfrentar na segunda-feira e qualquer vitória botará mais pressão no Vasco. A luz vermelha ainda não está acesa, mas o amarelo já está piscando.



No primeiro tempo, o time carioca sentiu muita falta de Nenê, poupado por Jorginho. Pouco inspirado no setor de criação, viu o Tupi abrir o placar aos 19 minutos, com um chutaço de Octávio. E a coisa poderia ter se complicado ainda mais caso os mineiros tivessem qualidade nos contra-ataques, oferecidos aos montes na busca vascaína pelo empate. O alívio aconteceu já nos acréscimos, quando o zagueiro Luan, quase como um centroavante de ofício, fez grande jogada na área para finalizar com categoria e deixar tudo igual.



Nada mal festejar o ouro olímpico conquistado na semana passada com um golaço! Na volta para o segundo tempo, Eder Luis substituiu Jorge Henrique. E a virada foi relâmpago. Éderson caiu na área logo no primeiro minuto, alegando um empurrão de Jonathan Oliveira, e o árbitro Gilberto Rodrigues Castro Junior marcou pênalti. Muita reclamação por parte do Tupi. Andrezinho, com categoria, colocou o Vasco em vantagem.



Parecia que a sequência negativa seria quebrada. Mas o Galo Carijó reagiu aos 23 minutos, com o volante Renan empatando de cabeça. O jogo ficou aberto daí em diante, mas faltou competência para os dois conseguirem o gol da vitória.



FICHA TÉCNICA

TUPI 2 X 2 VASCO



Local: Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG)

Data/Hora: 27/8/2016 - 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Marlon Rafael Gomes de Oliveira (PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Renda/público: Indisponível

Cartões amarelos: Renan, Octávio, Bruno, Rafael (TUP) e Andrezinho (VAS)



GOLS: Octávio 19'/1ºT (1-0), Luan 47'/1ºT (1-1), Andrezinho 3'/2ºT (1-2), Renan 24'/2ºT (2-2)



TUPI: Rafael, Vinicius Kiss, Gabriel Santos, Bruno e Luiz Paulo; Renan, Marcos Serrato, Pedro Botelho [Marcel intervalo (Hiroshi 21'/2ºT)] e Octávio; Giancarlo e Jonathan (Thiago Espíndula 28'/2ºT). Técnico: Estevam Soares.



VASCO: Martin Silva, Yago Pikachu, Rodrigo, Luan e Julio Cesar; Diguinho (Caio Monteiro 37'/2ºT) e Andrezinho; Fellype Gabriel (Douglas 15'/2ºT), Jorge Henrique (Eder Luis intervalo) e Éderson; Leandrão. Técnico: Jorginho.