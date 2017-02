Invicto, time mineiro jogará com a equipe de Bento Gonçalves, às 14h10, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

Por: Lance!Net

Em 17 de fevereiro, 2017 - 14h03 - Vôlei

Líder e invicto, o Sada Cruzeiro (MG) terá mais um desafio, neste sábado, para manter a invencibilidade na Superliga. A equipe celeste jogará com o Bento Vôlei/Isabela (RS), às 14h10, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG). A partida será válida pela sétima rodada do returno da competição. A RedeTV transmitirá ao vivo.



O Cruzeiro venceu os 17 jogos na competição e está na liderança, com 50 pontos. O Bento Vôlei/Isabela aparece na nona colocação, com 15 pontos (cinco resultados positivos e 12 negativos). No confronto entre as equipes pelo primeiro turno, melhor para o time cruzeirense por 3 sets a 0.



O treinador do time mineiro, o argentino Marcelo Mendez, falou da expectativa para a partida e do momento do adversário deste sábado.



- Queremos continuar ganhando e vamos buscar esse resultado positivo em casa para depois pensarmos no Sul-Americano que começa na próxima semana. O Bento Vôlei/Isabela tem feito bons jogos e evoluiu na competição. Eles estão buscando um lugar no playoff e vão lutar por essa vitória. Estamos bem preparados e queremos seguir evoluindo.



Pelo lado do Bento Vôlei/Isabela, o treinador Paulão ressaltou a importância do trabalho de equipe.



- É um grande desafio e também uma enorme motivação. Nosso time se preparou muito bem, sabemos das dificuldades, mas não temos nenhum receio de fazer um grande jogo. Estamos na reta final do campeonato e cada partida será uma final para nós. Resolvemos umas pendencias táticas e técnicas durante a semana, isso faz parte do treino, vamos aprimorando a cada dia. Contra o Sada teremos a condição de fazer um grande jogo, por ser uma grande equipe, onde teremos muita exigência. Tenho certeza que o time vai apresentar muito trabalho em equipe e determinação.



Outras partidas



O jogo de abertura da sétima rodada do returno será realizado às 11h. O São Bernardo Vôlei (SP) receberá o Copel Telecom Maringá (PR), no Adib Moyses Dib, em São Bernardo (SP).



Mais tarde, às 18h, o JF Vôlei (MG) disputará o clássico mineiro contra o Minas Tênis Clube (MG), na UFJF, em Juíz de Fora (MG). Na sequência, às 18h30, o Funvic Taubaté (SP) jogará com o Sesi-SP, no Abaeté, em Taubaté (SP). Logo depois, às 20h, o Caramuru Vôlei/Castro (PR) terá pela frente o Lebes Gedore Canoas (RS), no Pedro José Pagnacco, em Castro (PR).



No último jogo do dia, o Vôlei Brasil Kirin (SP) duelará com o Montes Claros Vôlei (MG), às 21h30, no Taquaral, em Campinas (SP). O SporTV transmitirá ao vivo.