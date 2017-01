Pelo menos 20 deputados do baixo clero dizem apoiar Jovair Arantes

Em 11 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

Rodeado por deputados do baixo clero, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO), lançou ontem a sua candidatura à presidência da Câmara com um discurso de independência para conquistar o apoio dos colegas e tentar impedir a reeleição do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tem a simpatia do Palácio do Planalto.