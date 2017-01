O evento, que tem como ponto de encontro o Fiteiro, será realizado amanhã (19), a partir das 20h

Por: Redação ORM News

Em 18 de janeiro, 2017 - 13h41 - Entretenimento

Marcado por ritmos fortes e muito típicos da região norte, a Lambateria chega em sua 32ª edição trazendo uma atração especial: a cantora Lia Sophia. Substituindo o guitarrista e percussionista Félix Robatto, que está cumprindo agenda de show fora do Estado, Lia volta a Belém depois de uma temporada em São Paulo e promete um repertório cheio de sucessos, como os hits "Ai Menina" e "Amor de Promoção", conhecidos, principalmente, por terem feito parte da trilha sonora de novelas e minisséries da Rede Globo.





A noite também conta com a presença do quarteto "Os Safos da Capital", que irá levar o público o melhor do carimbó de raiz, além do artista Zek Picoteiro, que irá embalar os intervalos do evento e também será a atração que encerra a programação do próximo dia 19, com músicas regionais que, com certeza, fizeram e fazem parte da vida da maioria dos paraenses.

A 32ª edição da Lambateria será realizada nesta quinta-feira (19), a partir das 20h, com shows marcados para ter início às 21h30. O Fiteiro, que fica localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, nº555, será o palco deste evento. Os ingressos estão custando R$ 15 até hoje (18), e até às 23h de amanhã (19) irão custar R$ 20. A partir desse horário, a entrada irá custar R$ 25.

Para mais informações: (91) 98026-1595

Serviço: 32ª Lambateria

Local: Fiteiro (Av. Visconde de Souza Franco, 555)

Data: 19/01/2017

Horário: A partir das 20h

Ingressos: R$ 15 (até o dia 18), R$ 20 (até às 23h do dia 19) e R$25 (após às 23h do dia 19)