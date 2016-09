Ex-BBB postou um vídeo em que aparece dançando em um barco

Em 13 de setembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Leticia Santiago - que recentemente exibiu o corpão nas redes sociais - resolveu seduzir os seus fãs no domingo, 11. A ex-BBB postou um vídeo em que aparece dançando lentamente a música “Cenário Ideal”, de Jorge & Mateus, enquanto curte o pôr do sol em um barco. Na legenda, a loira foi só elogios ao marido: “Sobre um dia perfeito com o único e grande amor da minha vida. Miguel Correa, como te amo meu amor”.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.