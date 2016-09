Os dois já foram vistos juntos e atriz até compartilhou foto com ele nas redes sociais, mas evita rótulo

Por: Ego

Em 06 de setembro, 2016 - 08h34 - Celebridades

Letícia Colin e Michel Melamed já foram vistos juntos no cinema mais de uma vez. A atriz também compartilhou nas redes sociais uma foto com ele. E, nos comentários, amigos torcem pelo casal. Tudo aponta para um romance, mas tanto um, quanto o outro, evita rótulos.

"O Michel é incrível, posso falar isso. Sem rotular, é o que tenho para falar. Ele é incrível", elogia Leticia ao ser questionada se está namorando o ator durante a coletiva de imprensa da nova série da Globo, "Nada será como antes" - que aconteceu nesta segunda-feira, 5, no Museu de Arte do Rio, na região portuária da cidade.

Michel, de 40 anos, está oficialmente solteiro desde o fim de seu relacionamento com Bruna Linzmeyer, ocorrido em outubro de 2015. Leticia, de 26 anos, terminou no início de 2016 o namoro com o empresário Leonardo Senna, também mais velho que ela.