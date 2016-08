“Voltar a Viver” retorna ao palco na quinta-feira, dia 1º, quando a banda lança canção do seu EP

Em 28 de agosto, 2016 - 01h30 - Show

"Voltar a Viver” é o mote do 1º de setembro para Les Rita Pavone, que reapresenta o show que a banda estreou em 2014, com apresentações na Virada Cultural de Belém, Teatro Waldemar Henrique, Bar Apoena e Loja Morada Da Tribu. No Sesc Boulevard, na quainta-feira, será lançada “Acre”, quarta canção do EP “Voltar a Viver”, com produção musical de Renato Torres. Les Rita Pavone é formada por seis compositores e leva a experiência dos encontros para um novo lugar e com o frescor de canções recém-gravadas, como “Acre”, que traz o tema do sofrimento errante de um homem que vagueia desnorteado, pedindo perdão à amada, tem uma letra mais etérea, cantada. Segundo o grupo “há a letra falada, que traz a paisagem urbana da cidade, pintando um ‘flaneur’ embriagado que vaga pela Av. Almirante Barroso”, explica o Les Rita Pavone.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.