SHOW - Com entrada franca, a banda apresenta o terceiro trabalho do EP “Voltar a Viver”

Em 01 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

“Voltar a Viver”, show que a banda Les Rita Pavone vem apresentando em Belém desde 2014 ganha ares de novidade hoje, com a apresentação de canções recém gravadas, incluindo “Acre” quarta faixa do EP que o grupo deve lançar ainda neste semestre. O show será às 19h, no Centro Cultural Sesc Boulevard. Gravada no Guamundo Home Studio, com produção do músico Renato Torres, “Acre” é a quarta música a ser lançada. Outras composições como “Nina”, “Radio AM” e “Sentimento do Mundo” - esta aliás, que consta com mais de 8 mil acessos na plataforma SoundCloud - também estão no repertório do show.