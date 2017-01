O animal veio da mata próxima e entrou na zona residencial assustando moradores

Por: Extra

Em 03 de janeiro, 2017 - 22h27 - Mundo

Cerca de vinte pessoas ficaram feridas por um leopardo que invadiu uma vila, em Bengala Ocidental, na Índia, nesta segunda-feira. O animal veio da mata próxima e entrou na zona residencial assustando moradores e causando tumulto. Um vídeo do momento foi divulgado em uma rede social. As informações são do jornal "The Telegraph".

Na gravação é possível ver que homens tentaram cercar o leopardo e prendê-lo usando pedaços de pau e uma rede. O animal, no entanto, os enfreta antes de conseguir fugir.

Veja: