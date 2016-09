Com a youtuber foi encontrada uma sacola com 30 quilos de confecções

Leandro Olin dos Santos, 20 anos, famoso por fazer vídeos no youtube encarnando a transgênero 'Leona vingativa', foi preso nesta quarta-feira (21), acusado de roubar uma sacola de roupas de uma loja, no bairro do Jurunas, em Belém. Com ele a polícia encontrou uma sacola de aproximadamente 30 quilos de peças de roupas.

Segundo o delegado Aldo Botelho, que preside o inquérito, a proprietária da loja informou que Leandro entrou no local muito bem vestido. Uma sacola de roupas desapareceu assim que ele saiu. Na sacola havia pelo menos 64 vestidos e 30 lingeries masculinas. 'Ela contou que teve um momento de distração e depois percebeu que Leandro tinha saído e a sacola, sumido. O marido chegou na loja e ela contou o que havia ocorrido e ele conseguiu persegui-lo e agarrá-lo', informou o delegado.

Leandro foi levado para a Seccional da Cremação, onde foi atuado por furto. O delegado explica que não é a primeira vez que ele é preso pelo mesmo crime. 'Já é a terceira vez que ele é preso por furto, por isso não foi arbitrada fiança', explicou.

'Leona' foi encaminhada para perícia no Instituto Médico Legal e deve ir a uma audiência de custódia amanhã, onde a Justiça vai decidir se ela poderá responder o processo em liberdade.

