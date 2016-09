Fortaleza e clube do Remo fazem partida decisiva pelo grupo a da Terceira Divisão. Quem vencer avança.

Em 10 de setembro, 2016 - 02h05 - Esporte

Um jogo de alta tensão. Essa é a expectativa que cerca o embate entre Fortaleza e Remo hoje à noite, na Arena Castelão, a partir das 20h, pela 17ª rodada da fase classificatória do grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Quem vencer garante presença no mata-mata da Terceirona. O Fortaleza, por jogar em casa, é apontado como favorito. E merecedor do crédito por sua campanha. Em seis jogos teve apenas um derrota na capital alencarina. O Remo, por sua vez, tem bom retrospecto atuando fora. Já venceu dois jogos e empatou três. É um verdadeiro duelo do Leão do Norte contra o Leão do Ceará. O nível é de decisão, tanto para um quanto para outro. O Tricolor do Pici está disposto a tudo pela vitória e vai para o “abafa” com apoio da torcida que deve lotar o estádio. Os alencarinos apostam no maior público da Série C deste ano. O Fortaleza fez promoção nos preços dos ingressos. O Remo será pressionado, porém, dependendo do sistema do treinador Waldemar Lemos pode surpreender os cearenses.

