Chape começa 2017 com a missão de resgatar a alegria de um clube e uma cidade devastados pela tragédia

Em 30 de dezembro, 2016 - 01h30 - Esporte

Retomar a gestão de um clube e reerguer uma cidade abalada pela tragédia do tamanho da que atingiu Chapecó já é um desafio gigante. No âmbito esportivo, refazer o time parecia apresentar um dilema. Afinal, há a certeza de que é preciso conservar a tradição de um clube que ascendeu no cenário nacional sem grandes estrelas e com muito esforço. No entanto, a Chapecoense se via diante de um 2017 com compromissos nunca antes enfrentados em campo, como a disputa da Libertadores e da Recopa Sul-Americana.

